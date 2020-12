COSA SONO E COME FUNZIONANO i sei aumenti periodici di stipendio riconosciuti in favore dei lavoratori appartenenti al comparto difesa e sicurezza. I 6 scatti determinano un aumento della misura dell’assegno pensionistico del personale

Roma, 13 dic 2020 – DA NON CONFONDERE CON I 6 SCATTI SUL TFS (Trattamento di Fine Servizio o piu’ semplicemente detta liquidazione o buonuscita). Questa disanima riguarda i 6 scatti che spettano a tutto il personale, ma presi in considerazione per il solo calcolo del rateo della pensione mensile. Un incremento che è utile per ricevere un migliore trattamento pensionistico, con il quale ci fa avvicinare allo stipendio pieno di quando eravamo in servizio, altrimenti la perdita – che comunque resta ancora abbastanza marcata – sarebbe maggiore. Si tratta di un Istituto pensionistico previsto da anni, ma che non tutti conoscono bene. Infatti sono molti gli amici, i colleghi e i frequentatori del sito che ci chiedono informazioni su questo argomento.

Per quanto sopra, segnaliamo la lettura di una ottima disamina fatta sul portale pensionioggi.it

