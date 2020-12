GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DELLA DIFESA / Calcagni d’oro all’Europeo di canottaggio indoor. Una notizia che ci era sfuggita, ma che ci teniamo molto a dare

Roma, 14 dic 2020 – La rappresentativa del Ministero della Difesa porta a casa 8 medaglie. Tra i partecipanti anche tre atleti del GSPD, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa formato da Veterani delle Forze Armate dello Stato che hanno riportato danni permanenti durante l’adempimento del proprio dovere: Carlo Calcagni, Luca Locci e Raffaele Di Luca. Si tratta di un campionato Europeo in cui il Col. Carlo CALCAGNI ha vinto 3 medaglie d’oro e rispettivi titoli di campione Europeo; 3 medaglie d’oro per gli INVICTUS GAMES; conquistato la qualificazione per il campionato del mondo che si disputerà a febbraio prossimo e dulcis in fondo, ha stabilito un NUOVO RECORD DEL MONDO e già ufficializzato!

Poi 1 argento ed 1 bronzo per Raffaele Di Luca negli INVICTUS GAMES. Ottima prestazione per Luca Locci che ha sfiorato il podio in entrambe le gare a cui ha preso il via.

Per completezza di informazione si rimanda alla lettura di questo articolo di stampa, dove sono disponibili anche altre foto, clicca qui >>>

