MARINA MILITARE – Presto contratto da 1,35 miliardi di euro a Fincantieri per la costruzione dei primi due sottomarini Nfs

Roma, 15 dic 2020 – Il Ministero della Difesa italiano avrebbe notificato, tramite l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, un contratto da 1,35 miliardi di euro a Fincantieri per la costruzione dei primi due Near Future Submarines di tipo 212, prevedendo un totale di quattro sommergibili che dovrebbero essere destinati alla Marina Militare Italiana.

