Meccanismo di adeguamento del trattamento economico del personale NON contrattualizzato (Dirigenti militari e non). Il comunicato del Sindacato S.I.A.M.O. ESERCITO

Roma, 15 dic 2020 – Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (S.I.A.M.O. Esercito), in attesa che si definisca il provvedimento che rinnoverà il trattamento economico, fisso e continuativo, per il personale contrattualizzato, apprende che il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle Finanze hanno sottoscritto lo schema di decreto per “l’adeguamento del trattamento economico del personale NON contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n.448”, la cui definizione era stata promossa da questo Sindacato nel mese di agosto u.s..

In estrema sintesi il provvedimento, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede per il personale Dirigente delle Forze Armate che non beneficia dei miglioramenti stipendiali previsti dai tavoli di concertazione, in quanto non “contrattualizzato”, un incremento nella misura percentuale del 1,71% degli emolumenti spettanti a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

La politica di tutela del SIAMO Esercito è sempre stata indirizzata agli interessi di tutto il personale della Forza Armata, le stesse ragioni per cui esistono due obbiettivi da perseguire e conseguire, ovvero un provvedimento di concertazione che adegui fattivamente il salario dei Graduati, Sottufficiali e degli Ufficiali soggetti a contrattazione, e al contempo l’estensione al personale militare dirigente dell’area negoziale per il trattamento economico accessorio e per gli istituti normativi, prevista compiutamente per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art. 46 del D. Lgs. 95 del 2017.

Roma,15 dicembre 2020

S.I.A.M.O. ESERCITO

