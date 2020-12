ENTRO FINE DICEMBRE E’ IN PAGAMENTO ANCHE LA RIMANENZA DEL FESI 2019 DEI POLIZIOTTI

Roma, 16 dic 2020 – SALDO FESI 2019 PERSONALE POLIZIA DI STATO. La conferma e’ arrivata con la lettera ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare datata 15.12.2020, disponibile anche qui sotto: “La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che al personale della Polizia di Stato, con l’emissione speciale di dicembre 2020, sarà corrisposta la quota integrativa del Fondo per l’efficienza per i servizi istituzionali- anno 2019.

