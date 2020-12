FESI 2019 / NEWS DELL’ULTIMA ORA. Messa in pagamento su NOIPA la seconda e ultima rata a saldo del FESI ANNO 2019

Roma, 16 dic 2020 – CI HANNO INFORMATO PROPRIO ORA CHE SU NOIPA E’ VISIBILE L’IMPORTO DEL SALDO NETTO DEL FESI 2019 CHE SARA PAGATO ENTRO FINE DICEMBRE 2020. Basta collegarsi sul portale di NOIPA, alla sezione: > Stipendiale > Consultazione pagamenti. Con questo pagamento si conclude finalmente l’iter del saldo del tanto atteso FESI anno 2019, che lo ricordiamo per via di varie disposizioni, e’ risultato maggiorato rispetto agli anni precedenti. Si spera che non ci siano errori questa volta e che tutti abbiano avuto il dovuto spettante.



La data di esigibilita’ del pagamento non e’ indicata, quindi sicuramente verra’ pagato entro fine dicembre, ma c’e’ la possibilita’ che sia pagato anche prima.

Cerca nel sito Search for: