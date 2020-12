Oltre 300 Volontari dell’Esercito hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana

Roma, 16 dic 2020 – Ieri, presso i Reggimenti Addestramento Volontari 17° “Acqui” e 80° “Roma”, alla presenza del Comandante della Scuola di Fanteria, Generale di Brigata Roberto Viglietta, hanno prestato giuramento solenne 304 Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) dell’Esercito Italiano, appartenenti al 4° blocco 2019.

“Volontari del 4° Blocco 2019, vi è richiesto un impegno importante ma vi assicuro che l’Esercito tutto saprà guidarvi per rendere il vostro percorso forse non più facile, ma sicuramente entusiasmante. La vita militare, infatti, è una meravigliosa avventura fatta di sfide continue, di soddisfazioni grandissime, di momenti ed esperienze indimenticabili e amicizie in grado di sopravvivere a qualsiasi difficoltà”, queste le parole del Generale di Brigata Roberto Viglietta nel suo discorso ai giovani soldati.

Le cerimonie sono state condotte nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contrasto e contenimento da COVID 19, alle quali però hanno potuto partecipare, “virtualmente”, i cari dei giurandi grazie a una diretta streaming su principali social di Forza Armata.

