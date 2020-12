NEWS / IL 18/12/2020, ORE 15.00, PARTECIPA ANCHE TU ALLA VIDEO CONFERENZA SUL TEMA: SINDACATI DEI MILITARI. UNA RIFORMA NECESSARIA. Un Webinar gratuito organizzato da “La Camera Penale Militare”. Interverranno personalita’ del mondo politico, giuridico, investigativo e sindacale. NON MANCARE

La Camera Penale Militare ricorda il nuovo Webinar su piattaforma zoom, domani 18 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sul tema: SINDACATI DEI MILITARI. UNA RIFORMA NECESSARIA.

Libertà sindacale per i militari. L’incontro in videoconferenza, vedrà la partecipazione straordinaria della dott.ssa Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, e del Colonnello Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo e dell’avv. Giorgio Carta.

Il nostro Presidente Saveria Mobrici interverrà e modererà l'incontro. Al fine di continuare a fornire un costante e completo aggiornamento, con interazione live da parte dei partecipanti con i relatori, interverranno anche diversi esponenti dei sindacati militari quali: dott. Domenico Mastrulli, Segretario Generale Nazionale FS- COSP – ex Commissario Corpo Polizia Penitenziaria – Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri – Eliseo Taverna, Segretario Generale del Sindacato Nazionale Finanzieri – Fabio Perrotta, Segretario Generale Aggiunto del S.A.F. – Calogero Di Franco, Capo Team Disciplina del Sindacato Italiano Militari Aeronautica – Marco Votano, Segretario Regionale di LRM.

Per l'iscrizione è sufficiente inviare una email di conferma all'indirizzo info@camerapenalemilitare.it, indicando nome e cognome e numero di cellulare e necessariamente il proprio indirizzo email, sul quale riceverete l'invito alla partecipazione all'orario previsto con i codici di accesso alla stanza virtuale. La piattaforma è Zoom e consente la partecipazione massima di 100 iscritti, si vorrà, quindi, far pervenire la propria adesione quanto prima.