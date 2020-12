I bambini scrivono un pensiero ai militari

Roma, 18 dic 2020 – L’associazione Pasfa dal 1915 presta assistenza morale, spirituale, materiale e culturale a tutti gli appartenenti alle forze armate in servizio ed alle loro famiglie.

In occasione del Santo Natale a Grosseto ha dato vita all’iniziativa “Dillo con una cartolina – un Natale con i Militari”, invitando i bambini della classe 4B della Scuola primaria Sant’Anna a scrivere un pensiero alle Forze Armate impegnate in città e nel mondo per le missioni di sostegno alla pace.

Domenica 13 dicembre, presso la Chiesetta del Villaggio Azzurro, l’associazione ha consegnato ai bambini un attestato di partecipazione. Le cartoline verranno inserite in un video ed inviate a tutti i militari in servizio.

