Promozione al grado superiore dei Primi Marescialli appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito Italiano, inclusi nell’aliquota di valutazione riferita al 31 dicembre 2019, aventi anzianità nel grado pari a 2011, 2012 e 2013

Roma, 18 dic 2020 – AUGURI AI NUOVI COLLEGHI PROMOSSI! Le promozioni sono state effettuate ai sensi dell’articolo 2251-ter, commi 3-bis, 3-sexies, 3-septies e 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.

QUESTA LA COMUNICAZIONE DI PEPRSOMIL – 5^ DIVISIONE – STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI – DI OGGI 18/12/2020 – CON LETTERA NR. 492957: “Si comunica che, con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0491621 in data 17 dicembre 2020, in corso di registrazione presso l’Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa, è stato disposto quanto segue:

Art. 1 – I sottonotati Primi Marescialli appartenenti al ruolo dei Marescialli dell’Esercito, inclusi nell’aliquota definita alla data del 31 dicembre 2019, aventi anzianità nel grado pari a 2011 e 2012, sono promossi al grado di Luogotenente, con anzianità giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 2251-ter, commi 3-bis, 3-sexies, 3-septies e 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni:…

Per motivi di privacy non possiamo pubblicare la circolare, la quale potra’ essere reperita presso i propri comandi di appartenenza.

Art. 2 – I sottonotati Primi Marescialli appartenenti al ruolo dei Marescialli dell’Esercito, inclusi nell’aliquota definita alla data del 31 dicembre 2019, aventi anzianità nel grado pari a 2013, sono promossi al grado di Luogotenente con anzianità giuridica e amministrativa dal 2 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 2251-ter, commi 3-bis, 3-sexies, 3-septies e 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni:… Per motivi di privacy non possiamo pubblicare la circolare, la quale potra’ essere reperita presso i propri comandi di appartenenza.



A breve arrivera’ quindi il decreto di promozione.

La circolare di cui sopra, dispone altresi’:

Si invita a provvedere all’immediata e capillare diramazione della presente circolare a tutti i Reparti/Enti dipendenti, fino al minimo livello, ove il personale interessato presta servizio.

Detti Reparti/Enti sono quindi invitati a partecipare quanto sopra agli interessati, acquisendo agli atti copia dell’avvenuta notifica e ad informarli, altresì, che avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120

giorni dalla data di notifica.

Cerca nel sito Search for: