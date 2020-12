Rinnovo del contratto dei militari. IL CO.CE.R. ESERCITO: mancato riconoscimento della specificita’

Roma, 18 dic 2020 – NOTA INFORMATIVA DEL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA MILITARE – SEZIONE ESERCITO. In data 17 dicembre 2020 il Co.Ce.R. Esercito ha incontrato, in modalità televideo conferenza, i rispettivi Consigli Intermedi della Rappresentanza Militare dell’Esercito Italiano.

L’oggetto principale dell’incontro è stata la Piattaforma Economica, relativa al rinnovo contrattuale 2019-2021, approvata dal Co.Ce.R. Comparto Difesa quale base di lavoro per l’apertura del tavolo tecnico negoziale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Co.Ce.R. ha ribadito che continuerà a rivendicare in tutte le sedi opportune il mancato riconoscimento economico della Specificità del Comparto Difesa, auspicando che nella Legge di Stabilità 2021 venga sancita la professionalità delle donne e degli uomini in divisa.

La Rappresentanza Militare dell’Esercito Italiano, a qualsiasi livello, ritiene necessario e non più procrastinabile valorizzare quel principio sancito dalla Legge.

Al termine del proficuo e intenso confronto, i Co.I.R. hanno espresso apprezzamento sulle proposte e linee di indirizzo dando piena fiducia al Co.Ce.R. Esercito da parte del personale rappresentato.

Roma, 18 dicembre 2020

IL COCER ESERCITO

Cerca nel sito Search for: