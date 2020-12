S.I.A.M.O. Esercito: CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021. Comunicato stampa e video

Roma, 18 dic 2020 – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa e il video, relativo alla campagna tesseramento 2021, del Sindacato Militare S.I.A.M.O. Esercito.

SEGUE COMUNICATO DEL S.I.A.M.O. ESERCITO.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021.

Immaginiamo che come tutti in questi giorni anche tu ti stia preparando per passare in famiglia le festività alle porte, ma anche se dovessi trascorrerle in servizio, ci auguriamo di cuore tu possa viverle serenamente!

Il nostro è un augurio sincero, perché proprio pensando alla tua Serenità lavorativa e all’importanza della Famiglia, che noi del S.I.A.M.O. Esercito abbiamo lavorato al tuo fianco durante tutto questo anno.

In questo primo anno di attività, abbiamo iniziato a muovere i nostri primi passi e anche grazie a te e al tuo importante contributo, siamo riusciti a crescere e ad affermarci come Sindacato Militare.

A dirla tutta, con un pizzico di vanto possiamo dire di essere stati tra le associazioni più attive e tra le più apprezzare sia tra i nostri colleghi che tra le istituzioni, che in più occasioni hanno accolto e ascoltato con interesse le nostre istanze.

Abbiamo affrontato molte battaglie a favore dei nostri associati, dei nostri fratelli in divisa, e tante altre ce ne aspettano nell’anno che verrà. Tante volte hanno provato a demonizzare il ruolo dei Sindacati Militari, e altrettante volte abbiamo dimostrato che il nostro è un ruolo necessario e cruciale per la tutela dei lavoratori In divisa.

La nostra forza è stata quella di avere accanto i nostri soci, ed è per questo che ti chiediamo di continuare ad essere al nostro fianco in questo percorso rinnovando la tua iscrizione al S.I.A.M.O. Esercito anche per il 2021.

Ti chiediamo di continuare credere in questo progetto, così da permetterci di continuare a tutelarti e garantirti quei servizi che riteniamo essenziali per un Militare e Servitore dello Stato:

– Continui aggiornamenti su normative, circolari, direttive;

– Facile reperibilità delle stesse, con un semplice click sulla nostra piattaforma online;

– Sconti importanti su un’infinità di prodotti e servizi utili;

– Assistenza legale convenzionata;

– Assistenza fiscale convenzionata;

– Una linea diretta con i rappresentanti sindacali di ogni Regione;

– Newsletter dedicata;

Ma non solo, perché stiamo continuando a lavorare per implementare nuovi servizi, grazie ai numerosi feedback ricevuti dai nostri soci, perché la cura della serenità lavorativa dei nostri associati è la nostra prima missione!

Ti ricordiamo che l’iscrizione ha valenza per tutto l’anno solare, Gennaio – Dicembre, e sarebbe un peccato che tu sprecassi anche solo un giorno del 2021.

Rinnovare l’iscrizione è importante oltre che conveniente, rinnova adesso la tua iscrizione annuale seguendo pochi e semplici passaggi descritti qui prima che l’iscrizione scada.

Accedi alla tua “Area Riservata” del nostro sito dal link qui sotto riportato, dall’area “Sottoscrizioni” potrai procedere direttamente al pagamento cliccando su “Registrati” dopo aver selezionato la modalità di pagamento (carte/pay pal o bonifico) senza ripetere tutta la procedura.

Se sei stato soddisfatto di ciò che abbiamo concretizzato quest’anno, oltre al rinnovo vorremmo che tu possa essere parte attiva del nostro progetto, così da farlo crescere ulteriormente e far si che possa aumentare il suo contributo nella vita lavorativa di ognuno dei suoi soci.

Farlo è davvero semplice, ti basta parlare di noi e della tua esperienza con il SIAMO ai tuoi colleghi, invitandoli ad unirsi alla nostra famiglia, così da poter diventare una comunità sempre più grande che non lascia mai nessuno in dietro!

Se invece non sei ancora iscritto, accedi al nostro sito dal link https://www.siamoesercito.org/come-associarsi/ e segui le indicazioni.

S.I.A.M.O. ESERCITO

Cerca nel sito Search for: