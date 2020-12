Camera Penale Militare. Sindacati militari. Una norma urgente e necessaria. La nota del Sindacato Autonomo dei Finanzieri

Roma, 19 dic 2020 – Ieri si è svolto il Convegno, organizzato dalla Camera Penale Militare, avente come tema: SINDACATI DEI MILITARI. UNA NORMA URGENTE E NECESSARIA. L’incontro, in videoconferenza, ha visto la partecipazione straordinaria della dott.ssa Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, e del Colonnello Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo.

Sotto la pregevole guida del Presidente della Camera Penale Militare, avvocato Saveria Mobrici, e con l’intervento degli avvocati e rappresentanti della Camera Penale Militari avv. Giorgio Carta, avv. Eduardo Boursier Niutta e avv. Antonio Ferdinando De Simone, sono stati affrontati i temi riguardanti la norma in discussione.

I relatori si sono alternati con i diversi esponenti dei sindacati militari intervenuti: Il dott. Domenico Mastrulli, Segretario Generale Nazionale FS-COSP – ex Commissario Corpo Polizia Penitenziaria – Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri – Eliseo Taverna, Segretario Generale del Sindacato Nazionale Finanzieri – Fabio Perrotta, Segretario Generale Aggiunto del S.A.F. – Calogero Di Franco, Capo Team Disciplina del Sindacato Italiano Militari Aeronautica – Marco Votano di LRM.

Ha aperto l’intervento la Dott. Elisabetta Trenta,… L’articolo continua sul portale web del Sindacato SAF >>>

