VIDEO INTERVISTA: Carabinieri – le nuove uniformi: stivaletti sportivi e via la fondina di cuoio

Roma, 19 dic 2020 – L‘Arma dei Carabinieri adotta la nuova uniforme di servizio per le tenenze e per le stazioni . Si tratta di nuove uniformi di servizio ( al momento nella versione invernale) che equipaggeranno i militari più frequentemente impegnati nel controllo del territorio . “Un progresso sostanziale che lamentavamo già da tempo – dice a Laquilablog Roberto Di Stefano, segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri – c’è ancora la bandoliera di mezzo, che però nei servizi dinamici è concesso non indossare.

Un bel progresso, insomma, sperando che l’Arma oltre a questo ci venga incontro con l’ascolto del personale. Tutto rinnovato praticamente – spiega di Stefano – dallo scarponcino sportivo, fondina ad estrazione rapida, giubbotti più corti e confortevoli, quando si sale e si scende dalla macchina, l’equipaggiamento è fondamentale”.

