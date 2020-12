CASADIRITTO, nell’augurare a tutti un Sereno Natale 2020 ed un felice Capodanno 2021, auspica l’abolizione immediata del Decreto 16 marzo 2011, cosi’ detto “CROSETTO”.

Roma, 19 dic 2020 – CASADIRITTO, A DIFESA DEL PATRIMONIO ABITATIVO ALLOGGI MILITARI E DEI SUOI INQUILINI. Quello che auguriamo come Buon Anno? Superare per sempre il Decreto “Alloggi” CROSETTO, per rispetto delle famiglie già colpite e di quelle che ancora potrebbero esserlo.

CASADIRITTO tra resistenza e resilienza. Un sereno Natale e un felice anno 2021 che verrà. Natale 2020, Capodanno 2021

L’Augurio che mandiamo, quindi, e’ che quanto prima sia abolito il Decreto del 16 marzo 2011 (Crosetto) è rivolto a tutti i militari interessati al settore degli alloggi militari ma anche alla stessa Difesa che ha visto degradare il proprio patrimonio immobiliare proprio in conseguenza di quella sciagurata iniziativa. Un caro saluto e Auguri di Buone Feste e buon lavoro per il 2021, Sergio Boncioli, CASADIRITTO

ANCHE NOI DELLA REDAZIONE RICAMBIAMO GLI AUGURI, AUSPICANDO CHE SEMPRE PIU’ PERSONE SOSTENGANO L’IMPEGNO DI CASADIRITTO, raggiungibile all’indirizzo web http://www.casadiritto.it/

Cerca nel sito Search for: