Primo congresso fondativo del sindacato ITAMIL – Esercito: “Diamo voce ai diritti sindacali dei militari”

Roma, 19 dic 2020 – “Tutte le vittorie arrivano quando abbiamo il coraggio di iniziare”. È così che il sindacato ITAMIL (Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito) annuncia il primo congresso fondativo del sindacato che si e’ tenuto oggi, 19 dicembre 2020, alle ore 16.30 e in modalità telematica (diretta live streaming su Facebook; WL TV e WRI – Web Radio ITAMIL). Il tema dell’evento, organizzato dal coordinatore nazionale, Pasquale D’Alterio; dal vicecoordinatore nazionale, Salvatore Costanzo e dal direttore della comunicazione, Salvatore Ricco Galluzzo, era incentrato sui diritti sindacali dei militari.

Il convegno, moderato da Alessia Dellavalle, iniziato, dopo un’organizzazione generale, alle ore 16.45 con i saluti del Presidente, Cav. Sandro Frattalemi, a seguirsi la presentazione e assegnazione delle cariche nazionali e regionali a cura del Cav. Nicola Passarelli; il primo discorso ufficiale del Segretario Generale, Girolamo Foti e, dulcis in fundo, la nomina e l’intervento del Presidente onorario, Gen. C.A. (Ris.), Carmine De Pascale.

L’evento ha visto, inoltre, la presenza dei seguenti eminenti relatori: il giornalista, Dott. Beneduce; l’ex Ministra della Difesa, Dott.ssa Elisabetta Trenta; il Presidente Euromil, Emmanuel Jacob; il Sen. Francesco Urraro (Lega); l’On. Carmelo Miceli (PD); l’On. Paolo Russo (Forza Italia); l’ex Sottosegretario di Stato alla Difesa e Presidente del Cocer interforze X Mandato, On. Domenico Rossi; l’ex membro della Comm. Difesa e Giornalista, On. Giampiero Cannella; il Dott. Francesco Maria Ceravolo; l’Avvocato penalista e civilista, Dott. Dario Vitrano; l’esperto in Diritto internazionale e dell’UE ed Editorialista per il settimanale “ENORDEST”, Dott. Giuseppe Paccione e la Giornalista Maria Teresa Conte. A concludere, gli interventi di tutti i dirigenti nazionali e regionali del sindacato e i saluti del Presidente Frattalemi.

