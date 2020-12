L’intervento della Dott. Elisabetta Trenta (Ex Ministro della Difesa) durante la videoconferenza di venerdi 18/12 organizzata dalla Camera Penale Militare

Roma, 20 dic 2020 – ALL’INCONTRO IN VIDEO CONFERENZA HA PARTECIPATO ANCHE IL SEGRETARIO GENERALE DEL NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI MASSIMILIANO ZETTI.

SEGUE INTERVENTO DELLA DOTT. ELISABETTA TRENTA, EX MINISTRO DELLA DIFESA.

Ogni volta che vengo invitata a parlare dei sindacati militari o a partecipare alla cerimonia di nascita di un nuovo sindacato colgo l’occasione per ricordare alla #politica che c’è ancora tempo per migliorare la legge attualmente licenziata alla Camera e in discussione al Senato. L’altro ieri ne ho parlato in un bellissimo webinar organizzato dalla Camera Penale Militare, ieri invece in occasione del CONGRESSO FONDATIVO SINDACATO MILITARE ITAMIL ESERCITO.

L’articolo completo della Dott. TRENTA, puoi continuare a leggerlo sulla sua pagina Facebook, clicca qui >>>

