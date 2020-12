PERCHE ‘ NON FACCIAMO UN ATTO DI BENEFICENZA AIUTANDO UN NOSTRO COLLEGA CHE NON STA’ BENE?

Roma, 20 dic 2020 – UN AIUTO, PERCHE’ NO? NON VOGLIAMO ESSERE PESANTI, ma abbiamo preso tutto il FESI 2019; abbiamo presto tutto lo stipendio di dicembre 2020; abbiamo preso tutta la tredicesima 2020. In emergenza Coronavirus nessuno di noi ha perso il posto di lavoro o parte dello stipendio. Molti hanno preso gli straordinari; altri il CFI. Non possiamo viaggiare dal 21/12 al 6/1/2021. Nei giorni di Natale e Capodanno non si puo’ festeggiare, se non con i familiari stretti… PER QUESTE RAGIONI, e senza che nessuno si senta obbligato, rilanciamo la raccolta fondi necessaria alle cure di un nostro collega: Alessandro MOSTI.

Perche’ noi della redazione rilanciamo questa raccolta fondi? Perche’ ci siamo accorti che a fronte di un fabbisogno di 50 mila euro circa per le cure, l’astina del contatore della raccolta fondi del collega Alessandro Mosti e’ ferma da settimane a circa 12.000 euro. Io credo che possiamo farlo. Bastano anche 10 euro a testa. ma in tanti si puo’ fare!

COME POSSO DONARE? E’ semplice, basta una carta di credito e collegarsi qui, cliccando sul bottone “DONA” >>>

LA REDAZIONE

Nota: abbiamo sempre sostenuto tutte le raccolte che ci sono state segnalate. E lo faremo anche le altre che ci saranno segnalate.

