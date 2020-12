Concorso 17 Ufficiali in Servizio Permanente Ruolo Normale Marina Militare – SCADENZA 14 GENNAIO 2021

Roma, 22 dic 2020 – E’ stato pubblicato il Bando del Concorso 2021 per la nomina di 17 Ufficiali in Servizio Permanente del Ruolo Normale dei Corpi della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Posti a disposizione:

5 Posti – Concorso Sottotenenti di Vascello del Corpo del Genio della Marina, di cui 3 per la specialità armi navali e 2 per la per la specialità infrastrutturali;

7 Posti – Concorso Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo – Medici, di cui 3 tenenti di vascello, per specialisti in malattie dell’apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in medicina del lavoro, in psichiatria, in oftalmologia o in otorinolaringoiatria, in medicina dello sport e in anestesia e rianimazione; e 4 sottotenenti di vascello, medici generici;

5 Posti – Concorso Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui 2 per laureati in giurisprudenza e 3 per laureati in ingegneria informatica:

Sono previste riserve di poste nelle misure indicate all’interno del bando.

Scadenza del termine di presentazione delle domande : 14 Gennaio 2021

