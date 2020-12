Mattarella al COI: «Gli italiani orgogliosi delle Forze Armate e riconoscenti per quanto fanno per la difesa e la sicurezza del nostro Paese»

Roma, 22 dic 2020 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Comando Operativo di vertice Interforze, si è collegato, in videoconferenza, con i militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, per rivolgere i tradizionali auguri per le prossime festività.

Quest’anno, ci sono stati collegamenti anche con alcune località italiane dove i militari sono impegnati in attività di sostegno all’emergenza sanitaria.

Presenti al collegamento, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, il Comandante del COI, Gen. C.A. Luciano Portolano e i vertici delle Forze Armate. (Quirinale.it)