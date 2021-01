MILITARI A 360 GRADI. Dobbiamo farci apprezzare sempre di piu’. Evitare di danneggiare la nostra immagine. Chi lo fa deve essere messo fuori dalle FF.AA.. I Militari visti dai giornali: Soldati e carabinieri, l’anti virus.

Roma, 1 gen 2021 – Da un racconto pubblicato su IlGiornale.it – Tanti anni fa, dalla Caserma Perrucchetti di Milano uscivano colonne di carri armati in assetto da combattimento. Sì, carri armati: dieci, quindici, anche venti che, con i militari in torretta vestiti in mimetica, attraversavano mezza città, passando anche davanti allo stadio di San Siro che allora aveva ancora due anelli e non si chiamava Meazza, per andare nei campi di addestramento militare che stavano tra le campagne.

Una scena che si ripeteva un paio di volte al mese, tra lo stupore dei bambini che sbirciavano un po’ impauriti da dietro i vetri che traballavano per le vibrazioni e la scocciatura di chi in auto veniva fermato per dare strada alla colonna. Oggi, nella Caserma Perrucchetti, i carri armati non ci sono più. È operativa, ma in un altro modo. Nelle settimane scorse è stata uno dei centri per la distribuzione dei vaccini anti-influenzali ai milanesi e molti dei suoi uomini sono impegnati da qualche tempo ormai nell’operazione «Strade Sicure» per dare un po’ di tranquillità a chi vive nei quartieri più balordi.

C’erano una volta i militari che facevano la guerra, ci sono oggi i militari che, oltre che andare in missione in zone dove si combatte davvero, fanno anche tante altre cose.

E gli italiani se ne stanno accorgendo proprio in questi tempi di coronavirus: ci hanno messo un attimo a capire quanto fosse essenziale una struttura gerarchica e di comando per gestire l’emergenza. E così un Paese, smarrito tra l’ansia del contagio e la confusione di dpcm e ordinanze che spesso dicevano (dicono) tutto e il contrario di tutto, è tornato ad apprezzare la semplicità di una catena dove c’è chi dà gli ordini e chi li esegue. Funziona così, nell’Esercito. Per fortuna funziona ancora così, viene da dire…

Oggi ci sono soldati ai check-point per fare i tamponi rapidi…



