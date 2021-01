Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 96515 del 24 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2021

Roma, 10 gen 2021 – Il costo del denaro rasenta un interesse vicino allo zero, ma se te lo fai prestare puo’ costare caro, e purtroppo lo sappiamo. Chi e’ che non lo ha chiesto mai? Magari anche per pagare a rate un semplice telefono? I tassi soglia usura sono stabiliti al 17,9250 per un prestito sotto i 15.000 euro e del 13,6125 se supera i 15.000 euro e in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Segue Messaggio INPS n° 29 del 05/01/2021. Con il decreto n. 96515 del 24 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021) sono i seguenti:

Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura Fino a 15.000 11,14 17,9250 Oltre i 15.000 7,69 13,6125

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) Classi di età* Classe di importo del prestito Fino a € 15,000 Oltre € 15.000 fino a 59 anni 8,32 6,53 60-64 9,12 7,33 65-69 9,92 8,13 70-74 10,62 8,83 75-79 11,42 9,63

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2021.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

INPS

