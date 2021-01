BLOCCO AUTO DIESEL EURO 4. Una notizia che centra poco con le forze armate, ma che coinvolge pero’ molti di noi che usiamo l’auto per lavoro. PER ORA SEMBRA CHE IL MINISTERO ABBIA CONCESSO UNA PROROGA…

Roma, 11 gen 2021 – INQUINANO VERAMENTE COSI’ TANTO I DIESEL DA BLOCCARLI FINO AL COSI’ DETTO EURO 4, OPPURE SPINGONO PER FARCI CAMBIARE AUTO E SPENDERE SOLDI? Addirittura fino a qualche mese fa parlavano di smettere la costruzione dei motori diesel entro pochi anni. Ora sinceramente questa ipotesi non si sente piu’ sulla stampa. Non si sa pero’ come andra’ a finire. Cambiare l’auto e’ un vero problema per molti; gia’ il blocco dei diesel euro 3 ha creato non pochi problemi per circolare a molti colleghi. Non sempre e’ possibile viaggiare con i mezzi pubblici, sia per la distanza; coincidenze orari e tempistiche di arrivo.

L’unico escamotage a volte e’ scritta nell’ordinanza del Sindaco relativa al blocco (che di solito e’ per il periodo invernale e di maggiore inquinamento dell’aria), che di solito prevede l’uso dell’auto (deroga) per alcune casistiche, tra le quali:

QUESTO E’ UN PUNTO PREVISTO DA UN COMUNE: i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione.

Ma spesso qualche datore di lavoro non firma la dichiarazione, per vari motivi: il lavoro svolto dal dipendente non e’ basato su turni, ecc..



L’unica e’ insistere (nello stesso reparto c’e’ chi ha ottenuto la dichiarazione da un comandante passato e un altro se la e’ vista rifiutare da un nuovo comandante (quindi uno viaggia e l’altro rimane a piedi), o quanto meno farsi rilasciare un attestato di servizio sul quale risulta che sei un militare e che lavori in un determinato ente. Male che va puo’ aiutarti a salvarti dalla multa. Oppure ti cambi l’auto e passi ad un euro superiore, con la prospettiva che quanto prima anche l’euro superiore verra’ bloccato.

