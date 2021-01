D.L. 182/2020: Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente anno 2021. CORREZIONE IN CORSO D’OPERA.

Roma, 11 gen 2021 – RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE ANNO 2021. Confermato per il 2021 il taglio delle tasse anche per gli stipendi che vanno dai 28.000 euro annui lordi ai 40.000 euro, sempre annui e lordi, previsti in prima fase da luglio a dicembre 2020.

Questo documento che pubblichiamo è stato discusso in Senato per correggere un grave errore che stava per finire in finanziaria. In sostanza per un errore veniva concessa una detassazione dello stipendio di un importo inferiore, come specificato sul documento stesso. Fortunatamente qualcuno ha fatto una osservazione e sono corsi ai ripari. Altrimenti avremmo preso meta’ importo di cio’ che ci spetta come riduzione.



Questo documento alla fine e’ anche utile per capire i meccanismi di attribuzione della riduzione delle tasse in busta paga e come viene calcolato, ecc..

Il documento del Senato della repubblica lo puoi prelevare qui >>>

