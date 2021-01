Un master per la pace e la sicurezza. Master in International Security Studies dell’Università di San Marino, organizzato in collaborazione con l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia con il coinvolgimento anche di militari

Roma, 20 gen 2021 – Come affrontare le principali minacce per la pace e la sicurezza internazionali come le alleanze tra gruppi terroristici, le guerre civili, le crisi sanitarie e la proliferazione di armi nucleari? È la domanda che fa da cornice al master in International Security Studies dell’Università di San Marino, organizzato in collaborazione con l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia con il coinvolgimento di militari, accademici, professionisti e non solo.

“Il programma formativo – spiega Luigi Foffani, codirettore del master – si pone in continuità con il corso di laurea in Scienze Strategiche organizzato dall’ateneo emiliano e rivolto in particolare agli allievi ufficiali dell’esercito italiano”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 febbraio. Informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione ‘offerta formativa’.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>