PERSONALE GUARDIA DI FINANZA / Assenze Covid-19. Proroga lavoro a distanza e dispensa temporanea.

Roma, 21 gen. 2021 – L’INTERVENTO DEL SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI. SEGUITO CIRCOLARE N. 319272/105, IN DATA 11 DICEMBRE 2020 E PREGRESSA CORRISPONDENZA.
1. PER EFFETTO DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183 E DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2020, E’ PROROGATA FINO ALLA DATA:
A. DI CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 MARZO P.V.:
(1) LA VIGENZA DEGLI ISTITUTI RELATIVI ALLA “DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO” (CFR. PUNTO 2.E. DELLA CIRCOLARE N. 84531 DEL 24 MARZO 2020) E DELLA “LICENZA STRAORDINARIA PER RICOVERO OSPEDALIERO” {CFR. PUNTO 2.G, DELLA MENZIONATA CIRCOLARE N. 84531/2020);
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