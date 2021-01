ARTICOLO 54 PER UNA MIGLIORE PENSIONE MILITARE / L’INPS FA ORECCHIE DA MERCANTI ANCHE DOPO LA SENTENZA A SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI? La risposta ricevuta dall’INPS da un nostro utente.

Roma, 23 gen 2021 – Questo e’ il post che ci ha scritto ieri SALVO (pubblicato da lui in fondo a questa pagina). Salve a tutti, INPS SUPER VELOCE. Ieri 21/01/2021 avendo i requisiti (per l’art. 54) ho inviato con la mia PEC la domanda per il ricalcolo della pensione. E oggi ricevuto questa risposta: IN RISCONTRO ALLA RICHIESTA IN OGGETTO SI COMUNICA CHE NON È POSSIBILE PROCEDERE AL PAGAMENTO, IN QUANTO LA SENTENZA PUR AUTOREVOLE NON È VINCOLANTE IN QUANTO HA EFFETTO TRA LE PARTI DISTINTI SALUTI.

Cosa fare adesso rivolgersi avvocato?

La nostra risposta.

Se e’ cosi ci vuole di sicuro l’avvocato. Non vorrei pero’ che l’INPS Centrale non ha ancora “digerito” l’ultima SENTENZA a Sezioni Riunite dell’Alta Corte dei Conti di Roma, resa nota nei primi di gennaio 2021, e le sezioni periferiche degli uffici INPS provinciali non hanno ancora ricevuto disposizioni aggiornate e applicative dell’art. 54. Consigliamo di monitorare la propria pratica presentata e seguire l’iter che seguira l’INPS CENTRALE.

Spero proprio che la situazione sia finita qui. Ma anche se ci vuole il ricorso, l’avvocato, ecc, ormai l’INPS ha perso e pagare per lei e’ solo questione di tempo.

