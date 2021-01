Il docu-reality realizzato da RAI2 “LA CASERMA” entra nel mirino dei pacifisti: Inutile sfoggio militarista

Roma, 31 gen 2021 – Anche un docu-reality come “LA CASERMA” puo’ dare fastidio.. Anche se poi la realta’ dei veri militari e’ ben diversa, da un semplice reality con delle comparse. Ma come al solito in Italia quando si parla di militari, di forze armate, di armi, arrivano poi le critiche. In nome della pace e del pacifismo. I nostri militari, le nostre forze armate, non sono soggetti aggressivi o guerrafondai, ma sono impegnati per la pace e la difesa della patria da attacchi stranieri. E senza l’impegno per la pace non c’e’ pace che tenga, in giro per il mondo.



COSA CI IN SEGNA LA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE.

Le forze armate Italiane sia per Costituzione che nella realta’ sono forze pacifiste, perche’ si informano al dettato Costituzionale:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

