COCER CICALA: PROFESSORI IN TUTTO.

Roma, 5 mar 2021 – Riceviamo e pubblichiamo. La risposta alle affermazioni pubbliche del professor CRISANTI, da parte del Delegato del COCER Interforze e Rappresentante Nazionale del Personale al Comparto Difesa e Sicurezza Marco CICALA.
“APPRENDO NON SENZA STUPORE CHE IL PROFESSOR CRISANTI, DIRETTORE DI LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E DOCENTE DI MICROBIOLOGIA, E’ ANCHE UN LUMINARE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA.
INFATTI, HA PUBBLICAMENTE AFFERMATO CHE IL COMANDANTE LOGISTICO DELL’ESERCITO ITALIANO, CUI COMPETE IL SUPPORTO LOGISTICO DEI COMANDI E DELLE UNITA’ DELL’ESERCITO, IN PATRIA E ALL’ESTERO, SIA UN APPRENDISTA, RISPETTO AL C.E.O. DI AMAZON.
IMMAGINO CHE L’AUGUSTO CATTEDRATICO ABBIA UNA CONOSCENZA DIRETTA DELL’INFOLOGISTICA DELLE FORZE ARMATE, COSI’ COME DI COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN AMMINISTRATORE DELEGATO DI UN’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
LADDOVE CIO’ NON FOSSE VERO, PARREBBE QUANTOMENO AUSPICABILE CHE IL MEDESIMO LUMINARE PORGESSE FORMALI SCUSE A CHI DA SEMPRE SERVE, INCONDIZIONATAMENTE, LA PROPRIA PATRIA”.
LO DICHIARA MARCO CICALA DEL COCER INTERFORZE, RAPPRESENTANTE NAZIONALE DEL PERSONALE AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA.
Roma, 5 Marzo 2021