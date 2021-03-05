COCER CICALA: PROFESSORI IN TUTTO.

Team5.1. - SINDACATI MILITARI

Roma, 5 mar 2021 – Riceviamo e pubblichiamo. La risposta alle affermazioni pubbliche del professor CRISANTI, da parte del Delegato del COCER Interforze e Rappresentante Nazionale del Personale al Comparto Difesa e Sicurezza Marco CICALA. 

“APPRENDO NON SENZA STUPORE CHE IL PROFESSOR CRISANTI, DIRETTORE DI LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E DOCENTE DI MICROBIOLOGIA, E’ ANCHE UN LUMINARE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA.

INFATTI, HA PUBBLICAMENTE AFFERMATO CHE IL COMANDANTE LOGISTICO DELL’ESERCITO ITALIANO, CUI COMPETE IL SUPPORTO LOGISTICO DEI COMANDI E DELLE UNITA’ DELL’ESERCITO, IN PATRIA E ALL’ESTERO, SIA UN  APPRENDISTA, RISPETTO AL C.E.O. DI AMAZON.

IMMAGINO CHE L’AUGUSTO CATTEDRATICO ABBIA UNA CONOSCENZA DIRETTA DELL’INFOLOGISTICA DELLE FORZE ARMATE, COSI’ COME DI COMPITI E RESPONSABILITA’ DI UN AMMINISTRATORE DELEGATO DI UN’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

LADDOVE CIO’ NON FOSSE VERO, PARREBBE QUANTOMENO AUSPICABILE CHE IL MEDESIMO LUMINARE PORGESSE FORMALI SCUSE A CHI DA SEMPRE SERVE, INCONDIZIONATAMENTE, LA PROPRIA PATRIA”.

LO DICHIARA MARCO CICALA DEL COCER INTERFORZE, RAPPRESENTANTE NAZIONALE DEL PERSONALE AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA.

Roma, 5 Marzo 2021

 

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