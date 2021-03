CONDIZIONE MILITARE / NUOVA DIRETTIVA SERVIZI NON ARMATI: il Co.ce.r. Comparto Difesa chiede un incontro urgente con SMD. MA PENSARE CHE SMD SI RAVVEDA E’ ALQUANTO IMPENSABILE!

Roma, 5 mar 2021 – UN ARGOMENTO GIA’ TRATTATO IERI SU QUESTO PORTALE (vedi qui). Una decisione che sembra non sia piaciuta neanche al Co.ce.r.. Un colpo di “penna”, che difficilmente portera’ ad una retromarcia..



Modificare l’eta’ per i servizi quasi sempre significa colpire i soliti, il personale militare dei Ruoli: Marescialli, Sergenti e Graduati. Gli ufficiali difficilmente sono interessati a questi servizi NON armati, essendo servizi di competenza quasi sempre di queste categorie appena elencate.

UN ENNESIMO PRIVILEGIO che gia’ gli ufficiali usufruiscono dal grado di capitano in su, se non addirittura dal grado di tenente, per quanto riguarda ad esempio per i servizi armati. Quindi parliamo di giovani ufficiali che smettono subito di svolgere servizi armati. Mentre le altre categorie proseguono per bene oltre 30 anni di servizio!

Questa nuova variante “italiana” e’ l’ennesima prova che i servizi ricadono quasi sempre sulle spalle del personale NON dirigente. Personale mal pagato, ma che quando serve viene preso e appesantito di ulteriori incombenze, senza se e senza ma.

Una soluzione da perseguire e’ anche quella di svecchiare il personale e assumere nuove leve.

SEGUE DELIBERA CO.CE.R..

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>