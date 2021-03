La Difesa europea al bivio. Intervista al gen. Graziano

Roma, 6 mar 2021 – DAL SITO FORMICHE.NET – Generale, partiamo dal nuovo Piano d’azione della Commissione. Che contributo offre alla struttura della Difesa comune?

Abbiamo, per la prima volta a livello europeo, un Fondo per la difesa che, fa parte di un’ambizione più ampia di costruire “l’Europa della difesa”, integrando al contempo la Pesco e la “bussola strategica”. La questione delle sinergie si pone in modo molto concreto.

È importante poter parlare di sinergie perché l’Europa è uno dei principali fornitori di fondi in termini di sviluppo tecnologico attraverso la ricerca, il programma spaziale europeo, la sicurezza civile e anche la tecnologia digitale. L’obiettivo del citato piano d’azione è collegare le tre dimensioni (civile, spazio e difesa) al servizio di un’ambizione politica e industriale: la sovranità tecnologica.

CONTINUA A LEGGERE>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>