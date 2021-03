Ventuno anni fa l’ingresso delle donne nelle Forze Armate. Il S.I.A.M.O. Esercito ha organizzato un Meeting  per oggi SABATO 6 MARZO 2021 ORE 16.30

Roma, 6 mar 2021 – SIAMO DONNE DELL’ESERCITO. OGGI, 6 marzo, alle H 16:30 vi aspetto per un evento online https://fb.me/e/2aK4tQdtV (In diretta Facebook) organizzato dal sindacato militare SIAMO Esercito.

Un evento tutto in rosa per ricordare che le donne sono presenti nelle #forzearmate dal 2000.

In 21 anni come è la percezione delle donne in divisa?

Come è la soglia di tolleranza che gli uomini in divisa hanno nei loro confronti?

Come si sono integrate?

Proposte per migliorare la loro produttività e integrazione a livello legislativo e di F.A.

QUINDI OGGI SABATO 6 MARZO 2021 ORE 16,30 NON MANCARE, COLLEGATI QUI PER PARTECIPARE ALL’INCONTRO IN DIRETTA FACEBOOK>>> https://fb.me/e/2aK4tQdtV

Tatiana Basilio

Presidente Laran

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>