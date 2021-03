I SINDACATI SALUTANO IL NUOVO CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI E GLI ELENCANO LE COSE DA FARE: SUBITO IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO, ASSUNZIONI E VACCINAZIONI

Roma, 7 mar 2021 – PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRATTO DI LAVORO, ORMAI SONO PIU’ DI 800 GIORNI CHE E’ SCADUTO. Il Ministro BRUNETTA deve al piu’ presto rimettere in “moto” la contrattazione economica e normativa, bloccata dal cambio del governo u.s… Almeno arriviamo agli inizi dell’estate 2021 gia’ con il contratto rinnovato.

I FONDI ECONOMICI gia’ sono stati allocati. Ma non dimentichiamoci che il Ministro BRUNETTA e’ sempre colui che gia’ 10 anni fa ci blocco tutto; dagli stipendi, alle promozioni e altre indennita’ automatiche. Danni economici che ancora ne stiamo pagando le conseguenze. Difficile da personare e dimenticare! IL MINISTRO AVRA’ OGGI UN’IDEA MIGLIORE SUGLI STATALI?

Polizia: Silp Cgil, Giannini conosce bene nostri problemi (ANSA) – ROMA, 04 MAR – “Al neo Capo della Polizia Lamberto Giannini vanno gli auguri piu’ sinceri per un sereno e proficuo lavoro. E’ una persona che conosciamo bene e che conosce i problemi delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato, ci auguriamo di lavorare al piu’ presto con lui per il miglioramento delle nostre condizioni di vita e di lavoro”. Lo afferma Daniele TISSONE, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil.

“Giannini – prosegue TISSONE – ha maturato nel corso della sua carriera una esperienza importante in materia di antiterrorismo, con risultati concreti e tangibili. Si trovera’ a guidare una Amministrazione che in questi anni ha vinto alcune sfide, ma che altrettante deve vincerne.

Al Prefetto Giannini, in primo luogo, ricorderemo che in questo momento delicato della vita del nostro Paese le priorita’ sono l’accesso immediato e senza discriminazioni tra regioni del personale nella vaccinazione anti Covid, il rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da quasi 800 giorni e la necessita’ di un piano straordinario di assunzioni”. “Voglio ringraziare il prefetto Franco Gabrielli – conclude il segretario generale del Silp Cgil – per il lavoro fatto in questi anni e per la costante disponibilita’ al dialogo anche quando, come e’ capitato, Amministrazione e Sindacato si sono ritrovati su fronti contrapposti. A lui formuliamo i nostri migliori auguri per il delicato e impegnativo incarico che il Presidente Draghi ha ritenuto di conferirgli”. (ANSA). COM-NE 04-MAR-21 18:13

