SALTA LA DETASSAZIONE SULLA LIQUIDAZIONE TFS DEGLI STATALI? L’INPS ancora una volta ci penalizza. Gia’ ci danno la liquidazione a 2 o tre anni di distanza, e ora salta anche la detassazione promessa dall’ex Governo

Roma, 7 mar 2021 – NON C’E’ PACE PER I LAVORATORI DELLO STATO, MILITARI, POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO COMPRESI, OVVIO. LA CIRCOLARE DELL’INPS CITATA DAL MESSAGGERO E RIPRESA ANCHE DA ILGIORNALE.IT SI RIFERIRE ALLA QUESTIONE LEGATA AGLI ANTICIPI DEL TFS (MAX 45.000 EURO) PER I NEO PENSIONATI STATALI. Per chi invece non chiedeva l’anticipo (che comunque per il dipendente aveva un costo, anche se minimo), il Decreto del 2019 aveva previsto una riduzione/premio circa la sua detassazione. IN SOSTANZA SEMBREREBBE CAMBIARE TUTTO MA NON CAMBIA NULLA. Cosi facendo si ritorna alla tassazione normale e da sempre prevista. Nessun allarmismo, mi raccomando. Ma a rimetterci sono sempre gli Statali, e l’INPS non perde mai tempo ad intervenire con circolari molto discutibili, togliendo una spettanza per il “sequestro” della liquidazione tfs (che lo ricordiamo, il TFS rimane nella mani dell’INPS con una media di due o tre anni).

LA CRITICA

E’ vergognoso che una persona lavora una vita, paga regolarmente le tasse poiche’ come dipendente non puo’ sfuggire alle maglie del fisco, ti danno la liquidazione dopo 2, 3 o 4 anni che lasci il servizio attivo e poi non ti detassano nulla. Cioe’ lo stato fa la cresta sui dipendenti, risparmiando interessi suoi e su di noi, USANDO PER DUE O TRE ANNI I NOSTRI SOLDI MATURATI IN UNA VITA DI LAVORO. Bloccando temporaneamente ogni iniziativa di investimento per questi tipi di pensionati.

Ma vediamo dal racconto fatto sul quotidiano ILGIORNALE.IT

Una circolare dell'Inps non riconosce la detassazione del 6% sul Tfr pagato con quattro anni di ritardo: la misura era stata introdotta insieme all'anticipo di 45 mila euro che dovrebbero finanziare le banche.

