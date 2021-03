8 Marzo, festa della Donna

Roma, 8 mar 2021 – USMIA, in occasione della tradizionale ricorrenza, coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le Donne in uniforme che quotidianamente forniscono il loro prezioso contributo per la tutela dei diritti e la sicurezza in Patria e all’estero.

Ancora grazie a tutte le Donne che sotto la loro uniforme sanno essere Mamme, mogli e compagne; incessantemente pronte a combattere contro le ingiustizie e le violenze che, purtroppo, ancora oggi, le vede vittime di assurde atrocità.

Auguri a tutte le Donne!

W l’Italia W Le Forze Armate

