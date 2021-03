Concorso 438 Allievi Marescialli 2021 (Esercito, Marina, Aeronautica) – Scadenza 5 Aprile 2021

Roma, 8 mar 2021 – Sono indetti i seguenti Concorsi:

a) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) di 127 Allievi Marescialli dell’Esercito

b) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) di 159 Allievi Marescialli della Marina Militare (di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di Porto)

c) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) di 152 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare

Alcuni dei posti a concorso sono riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; nonché ai diplomati delle Scuole Militari agli assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.