Idonei non vincitori “ del concorso per l’ammissione al 92° corso di 930 allievi marescialli. PERCHE’ NON ASSUMERE FACENDO SCORRERE LA GRADUATORIA? Lettera aperta al Generale Comandante della Guardia di Finanza.

Gentile Comandante generale,

Mi rivolgo alla Sua spett.le Attenzione nella speranza che qualcuno mi ridia una “chance”, pur sapendo che in una società frenetica come quella di oggi è molto difficile trovare persone disposte a soffermarsi per ascoltare e leggere ciò che ha da dire un ragazzo.

Probabilmente questa speranza che mi spinge a scriverle è la stessa che accompagna le mie giornate ormai da settimane.

Ancora una volta a rivolgersi a lei è una persona appartenente alla fascia degli “idonei non vincitori “ del concorso per l’ammissione al 92° corso di 930 allievi marescialli.

Ma voglio partire dall’inizio.

Il 2020 è stato un anno particolare per tutti noi. È stato un tempo di sacrificio.

« Non è tempo per indifferenza, egoismo e divisione, non è il tempo dell’indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell’affrontare la pandemia.

Non è il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Non è il tempo delle divisione. Non è il tempo della dimenticanza. » sono queste le parole di Papa Francesco per definire questo periodo.

Effettivamente l’escalation incalzante del Covid-19 a livello planetario ha imposto una rivoluzione nelle vite di tutti noi, fatta eccezione per nessuno, con tante limitazioni e sacrifici. Un lungo periodo di emergenza sanitaria che ha messo a dura prova anche la nostra tenuta psicologica e l’intero sistema socio-economico.

L’etimologia della parola sacrifico è importante: perché vuole dire «rendere sacro».

Non c’è nulla di più sacro della vita e del suo valore. Personalmente, questo valore mi è stato trasmesso da mia madre. Lei lavora nel settore sanitario e per me ogni volta che era a contatto con un paziente per seguire il proprio mandato professionale era equiparabile ad un soldato che si trova in trincea per combattere una guerra.

Responsabilità e sacrificio, sono le parole che mi sono state ripetute più volte: “ingredienti” necessari soprattutto per poter affrontare un concorso come quello in

oggetto. Allo stesso tempo però quest’anno il concorso è stato accompagnato dalla paura del contagio, da una continua minaccia per i nostri cari, per le persone più “vulnerabili” in termini di sistema immunitario.

È stato davvero difficile allenarsi in un periodo in cui la libertà personale è stata limitata, con palestre chiuse e divieto di spostamento dal proprio Comune. Tutto questo background ha condizionato le nostre prove, in particolare modo quelle di Efficienza Fisica, tant’è che molti ragazzi sono stati scartati proprio lì.

Il Salto in alto e la corsa sono delle prove che richiedono rispettivamente tecnica e

allenamento costante. Al momento della prova, per il Salto si hanno a disposizione

esattamente 2 tentativi. Sbagliare il primo tentativo, mi ha permesso di capire che la vita ci offre sempre una seconda opportunità e che la forza di volontà che abbiamo dentro diventa successo. Etica, lealtà e determinazione sono figlie e madri al tempo stesso della disciplina che ispira la nostra vita. Sbagliare non significa fallire, chi non cade è colui che vive seduto, chi non sbaglia è colui che non sceglie.

Eppure in questo momento sembra non esserci una seconda possibilità per noi Idonei non vincitori. Se per certi versi accogliamo positivamente la notizia di nuovi concorsi, per altri non possiamo non sottolineare che sia davvero difficile accettare di essere dimenticati e dover ricominciare da zero, a fronte della fiducia riposta in questo “progetto”. Per non parlare del fatto che, alcuni di noi, veterani di questo concorso, abbiano raggiunto il limite d’età per poter partecipare al concorso; anche per loro la “sconfitta” è stata dilaniante, vedere finalmente il proprio obiettivo di fronte e ritrovarsi una porta chiusa in faccia per sempre.

Ancora una volta mi sento di riprendere le parole del Nostro Pontefice il quale nell’omelia di martedì 2 Febbraio 2016 ha indicato tre luoghi in cui la pazienza si concretizza.

Il primo è “la nostra vita personale, ha affermato, facendo riferimento alle delusioni e

frustrazioni nella vita di ognuno di noi. A volte – ha spiegato -, all’entusiasmo del nostro lavoro non corrisponde il risultato sperato, la nostra semina sembra non produrre i frutti adeguati.

“Può capitare – ha proseguito -, che la speranza si logori a causa delle aspettative deluse.

Egli, inoltre, afferma “Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi

attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti

necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la ripresa delle consuete attività quotidiane”.

Mi auguro con tutto il cuore che Le arrivi il senso delle parole di Papà Francesco che possa prenderci in considerazione, che non si dimentichi di noi e che intervenga in nostro aiuto.

Siamo giovani pieni di speranze, sogni e valori che credono nel futuro della Nazione, ci troviamo oggi ad osservare impotenti la crisi economica e nel contempo a vedere i nostri sogni infranti da una graduatoria che ci ha dichiarato idonei ma non vincitori.

Vi preghiamo un ultimo sforzo, condividendo questo nostro appello che vale il nostro

futuro, un futuro che abbiamo sudato in questi mesi e tutt’ora stiamo faticando a vederne la realizzazione. Sono convinta che, oggi più che mai, il Paese non possa fare a meno di una Guardia di Finanza solidale ed efficiente.

Grazie per la Sua attenzione e per un Suo intervento autorevole.

