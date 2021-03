Roma, 8 mar 2021 – COSE CHE NON DEVONO MAI SUCCEDERE. Lo apprendiamo dal quotidiano IlSole24Ore.it – dal titolo: L’ufficiale “gentiluomo” dimostrava un disprezzo generalizzato, ma lo personalizzava quando era rivolto alle donne. Per lui scatta la condanna per ingiuria e diffamazione… L’articolo lo trovi qui >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>