SIULM AERONAUTICA MILITARE : Migliorare le disposizioni per la rilevazione orari attività lavorativa

Roma, 8 mar 2021 – Riceviamo e pubblichiamo il seguente approfondimento del SIULM. La SMA-ORD-042, “DISPOSIZIONI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL PERSONALE MILITARE”, è la Direttiva dell’Aeronautica Militare, che disciplina la rilevazione oggettiva dell’effettiva prestazione lavorativa resa dal Personale militare, attraverso sistemi automatizzati. Questa normativa ha visto la luce nel Giugno del 2009 e, da allora, non è stata oggetto di aggiornamenti.

La Direttiva in questione, al Paragrafo 3, definisce alcuni termini specifici, che sono importanti per la corretta applicazione delle procedure dettate. In particolare, vogliamo evidenziarne due: la definizione di “posto di lavoro”, ovvero il “luogo ove si svolge abitualmente la propria attività lavorativa” e di “infrastruttura”, ovvero il “fabbricato/manufatto, ove ha sede il posto di lavoro, all’interno del sedime militare”. L’approfondimento del SIULM lo trovi qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>