SIULM, Vaccini personale Aeronautica Militare: dove è la privacy per i militari?

Roma, 9 mar 2021 – Riceviamo e pubblichiamo il seguente articolo. Il SIULM, Sindacato Unitario Lavoratori Militari, Sindacato Interforze, è pienamente favorevole all’avvio della campagna vaccinale anti-COVID-19 in favore del personale dell’Amministrazione Difesa, per far fronte alla crisi pandemica tutt’ora in atto.

Condivide l’attuale linea normativa, che mette i Militari tra le prime categorie di lavoratori da tutelare attraverso le vaccinazioni anti COVID-19, ritenendo giusto che ciò avvenga secondo il principio della libera scelta, nel pieno rispetto della vigente normativa e in aderenza al dettato costituzionale.

La scrivente Organizzazione Sindacale vuole sollevare la questione che sta interessando gran parte del personale dell’Aeronautica Militare, per quanto attiene la gestione dei loro dati personali e che ciò avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>