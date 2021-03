Che cosa faranno le Forze Armate contro il virus

Roma, 11 mar 2021 – L’impiego delle Forze Armate serve anche come un messaggio altamente visibile dell’impegno dello Stato a sostenere la salute dei cittadini durante questa crisi. L’intervento di Francesco D’Arrigo, direttore dell’Istituto Italiano di Studi Strategici.

Mentre l’Italia è alle prese con un’altra ondata di contagi a causa delle varianti ancora più infettive del virus, il Governo Draghi dispiega la propria strategia di contrasto alla pandemia con il coinvolgimento degli Organi dello Stato deputati ad assicurare la sicurezza nazionale.

In assenza fino ad oggi di un’azione efficace le speranze di contenere il virus hanno lasciato il posto quasi esclusivamente alla difesa passiva, cioè puntando sul rallentamento della sua trasmissione attraverso misure di contenimento dei contagi come le chiusure, il distanziamento sociale, le mascherine (non a norma) e il riempimento tardivo di lacune critiche nell’assistenza sanitaria.

Il tutto con ripercussioni devastanti dal punto di vista economico e sociale che influiranno sulla popolazione e sulle istituzioni pubbliche per i gli anni a venire.

CONTINUA A LEGGERE SU STARTMAG.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>