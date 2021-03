Roma, 11 mar 2021 – DAL SITO polesine24.it – Il contagio si fa strada anche in carcere, in particolare con un focolaio che si è manifestato nei giorni scorsi alla casa circondariale di Rovigo e che, complessivamente, ha visto interessate 26 persone, tra le quali 21 detenuti, 4 componenti della polizia penitenziaria e un amministrativo della struttura.

Per quanto concerne i detenuti, in particolare, sono stati tutti spostati nell’area di isolamento predisposta per queste evenienze.

LA NOTIZIA COMPLETA QUI>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>