Vaccino Astrazeneca per ora bandito da Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia

Roma, 11 marzo 2021 – Dopo la somministrazione deI vaccino anti covid Astrazeneca che in Italia, forse ha procurato la morte di un militare e un poliziotto Leggi QUI….. (sono in corso accertamenti da parte degli organi competenti), in altri Paesi pare ci sia un lotto “incriminato”, si tratta del lotto numero ABV5300 non distribuito in Italia.



La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità. Altre nazioni come Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia avevano preso in precedenza lo stesso provvedimento cautelativo di sospensione…….

LA NOTIZIA RIPORTATA DA ANSA.IT>>>>>

