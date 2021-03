Carabinieri, Jessica Barattin l’unica donna tenente in Calabria: «Do la caccia ai latitanti ma non rinuncio ai miei sogni»

Roma, 13 mar 2021 – DAL SITO ILMESSAGGERO.IT – A trentacinque anni, con una laurea in Giurisprudenza conseguita all’università di Padova e il grado di tenente dell’Arma dei Carabinieri, Jessica Barattin dà la caccia ai latitanti.

E lo fa in quella storica sezione del comando provinciale di Reggio Calabria che nel 2016 arrestò Ernesto Fazzalari, il secondo ricercato più “famoso” al mondo dopo Matteo Messina Denaro. Di questa donna, nata e cresciuta a Bergamo che ha scelto di operare in quel “Sud” da cui chi ci è nato fugge via spesso e volentieri a gambe levate, ci sono due aspetti fondamentali da sottolineare, che potrebbero – ma solo ad una lettura approssimativa – sembrare in antitesi.

È la prima ed unica donna Ufficiale dell’Arma a operare nel comando provinciale di Reggio Calabria…..

