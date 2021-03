Roma, 15 mar 2021 – Cerimonia di varo allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso per la nave militare “Raimondo Montecuccoli” destinata a rinforzare la flotta della Marina Militare. Si è trattato del solo varo tecnico a causa delle avverse condizioni del mare che hanno impedito l’attracco della chiatta che avrebbe dovuto portare la nuova unità al cantiere Muggiano della Spezia per le rifiniture di bordo e le prove tecniche in mare.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>