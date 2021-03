CERTIFICAZIONE UNICA 2021 (Mod. CU) disponibile in area riservata di NOIPA

Roma, 16 mar 2021 – Certificazione Unica 2021 su NoiPA. La CU 2021, dei redditi percepiti nell’anno 2020, contiene i dati dei redditi derivanti da lavoro dipendente ed equiparati percepiti nell’anno di imposta precedente (indispensabile per la compilazione del 730/2021). Il documento e’ disponibile per la consultazione e la stampa accedendo all’area riservata del portale dalla sezione “Documenti Personali” e sull’applicazione dell’APP/NOIPA “Stipendiale”, “Certificazioni” e resterà disponibile per i 5 anni successivi nell’Area personale del dipendente.

In caso di difformità nella compilazione è possibile fornire al proprio Ufficio Responsabile le informazioni per rettificare il modello CU e procedere ad una nuova elaborazione.

Nel dettaglio, il modello riporta i dati relativi a:

– Ritenute operate;

– Detrazioni previdenziali e assistenziali (riguardanti la contribuzione versata e dovuta agli enti preposti);

– Scheda per la destinazione del cinque e dell’otto per mille dell’IRPEF.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>