UNA CURIOSITA’: Pa, Brunetta: “Ho invitato a cena i leader sindacali. Il dialogo è importante”

Roma, 16 mar 2021 – IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E LA CENA A CASA CON I SINDACALISTI. NEL 2009 ERA UNA LOTTA TRA SINDACATI E MINISTRO, OGGI TUTTI DIMENTICANO TUTTO E SI VA A CENA INSIEME. E in soli 10 giorni tutti firmano il “PATTO PER L’INNOVAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO E LA COESIONE SOCIALE”, disponibile per la lettura cliccando qui >>> Una riforma tutta da vedere e da sperimentare. Ma come ogni riforma vissuta dai dipendenti statali, c’è poco da stare allegri. Tendenzialmente si diffida sempre del nuovo che avanza. Ma non avendo altra scelta non ci rimane che attendere, magari e’ cosa buona e giusta.

Segue articolo di stampa scuolainforma.it, su intervista,

iniziative e cena raccontata dal Ministro Brunetta

“Non ho licenziato nessuno ma sulla base delle regole che ci siamo dati allora cercato di limitare i costi allora i dipendenti pubblici erano un milione in più sono andati quasi tutti in pensione ma non per Quota 100, limitiamo responsabilità”.

Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta facendo riferimento al suo precedente mandato dieci anni fa sempre come titolare della Funzione pubblica, a “Mezz’ora in più” su Rai 3.

“Abbiamo tagliato in modo cattivo con il blocco del turnover ora voglio ripristinare” ha affermato.

“In certi momenti serve un contatto umano, un contatto diretto e ho detto facciamo una chiacchierata”. Così Brunetta afferma di aver invitato a cena i segretari generali di Cgil Cisl e Uil a casa sua prima di arrivare al ‘Patto per l’Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’

“Ho cucinato io e mia moglie”, ha confermato a Lucia Annunziata, “è stata la base di un dialogo che in dieci giorni ha portato a una cosa importante, un inizio, quello di capirci: io cerco tutte le risorse e voi mi date partecipazione a questo progetto di cambiamento”. Questo articolo puoi continuare a leggere collegandoti qui >>>



