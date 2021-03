Roma, 17 mar 2021 – Un paracadutista russo in fase di apertura della vela , in uscita, si è impigliato nell’elica di coda di un Mil Mi-8 Hip, elicottero in dotazione alle forze armate.

L’incidente è avvenuto a Čita, città russa nella regione di Transbaikal, ed è stato visto da terra. Il pilota dell’elicottero si è reso conto dell’accaduto ed è riuscito ad atterrare insieme con il paracadutista.

GUARDA LE IMMAGINI>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>