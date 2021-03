RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO STATALI, MILITARI E POLIZIOTTI COMPRESI. Che NON siano solo parole al vento…

Roma, 17 mar 2021 – FATTI E NON SOLO PAROLE, COME AL SOLITO… Rinnovo del contratto di lavoro subito. Che le promesse, gli annunci, le cose che si vorrebbero fare e le questioni discusse durante l’incontro del 12 marzo 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, tra i Sindacati nazionali e il Ministro della PA BRUNETTA, NON rimangano solo parole, ma il personale ha diritto di vedere i FATTI e il diritto al rinnovo del contratto di lavoro triennio 2019/21 ormai scaduto dal lontano 2018.



Siamo stufi dei soli sorrisi, degli annunci, delle pacche sulle spalle e delle promesse.



Pubblichiamo di seguito la Dichiarazione sull’incontro del 12/3/2021

del Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta

“La Confsal auspica che l’invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al confronto e alla coesione sociale sia il principio ispiratore anche di una grande riforma della pubblica amministrazione. L’incontro del 12 marzo con il ministro ON Renato Brunetta, rappresenti un coinvolgimento reale e non solo di principio delle parti sociali. Valuteremo dunque nel merito quanto illustrato dal Ministro e attendiamo ora di conoscere nei contenuti gli atti che ci sono stati illustrati dal Ministro”.

“Non faremo mancare il nostro contributo alla realizzazione del progetto di riforma ma dobbiamo essere messi in condizione – ha spiegato Margiotta – di offrire ai lavoratori un contratto adeguato economicamente con un quadro di norme che sappiano garantire e riconoscere le loro professionalità e le tutele necessarie. Sono certo – ha aggiunto – che le federazioni della Confsal, lo SNALS, la FIALS e l’UNSA sapranno far valere al tavolo contrattuale le istanze e le aspettative delle categorie rappresentate.” La dichiarazione completa continua qui >>>

.

