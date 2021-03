Vaccino – A Milano si fa in auto in 5 minuti al drive through della Difesa

Roma, 17 mar 2021 – La Difesa lo ha messo a punto nel drive through di Milano, dove due linee lavorano alle inoculazioni mentre altre sei continuano a eseguire tamponi. Guerini: “Vincere la battaglia a ogni costo”.

Dall’accettazione alla somministrazione, i tempi calcolati sono di 5 minuti senza scendere dall’auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l’attesa all’interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse. Il drive through di Milano, il più grande in Italia con un’area occupata di circa 2.000 mq e un parcheggio di 20.000 mq, è il primo ad essere trasformato in Presidio Vaccinale della Difesa.

Si inizierà da 600 vaccini al giorno, per giungere, a pieno regime, fino a 2.000. La linea dedicata alla vaccinazione, con impiego di medici e infermieri militari, sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 17,30 ed è situata all’interno della struttura, realizzata dall’Esercito Italiano.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>